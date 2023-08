Roma: Meleo-Quattromani-Battisti (M5s), assurda decisioni su Tmb Salario all'insaputa della Giunta Marchionne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per carità di patria - si legge ancora nella nota - evitiamo di chiedere informazioni in merito all'Assessore (a sua insaputa) Zocchi, ma è del tutto evidente che la costante assenza dell'esecutivo municipale alle riunioni e ai tavoli capitolini mini la loro stessa utilità nei confronti del territorio che li ha votati 23 mesi fa. Vogliamo però sapere dal sindaco Gualtieri perché tale decisione avvenga in totale autonomia e distanza dai cittadini del Terzo Municipio, che hanno subito anni di miasmi e ripercussioni dal precedente impianto andato a fuoco quasi 5 anni fa, nella consapevolezza che il Presidente Marchionne poco o nulla possa fare per i residenti che dovrebbe amministrare. Ricordiamo tutti i Dem - concludono - battersi il petto e strapparsi le vesti contro la Giunta Raggi, facile essere opposizione, vero presidente Marchionne? Qualcuno dovrebbe chiedere scusa per gli insulti rivolti alla precedente Amministrazione Capitolina e soprattutto alla Giunta Municipale guidata da Roberta Capoccioni". (Com)