Brandizzo: Rfi su incidente ferroviario, i lavori dovevano iniziare dopo passaggio treno. Da domani sciopero di edili e trasporti (3)

23 luglio 2021

- Sono numerose le parole di cordoglio arrivate dalle istituzioni, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio oggi era in visita in Piemonte per l’anniversario del discorso di Altiero Spinelli a Torre Pellice e ha deciso di fare una tappa aggiuntiva proprio a Brandizzo, deponendo dei fiori in memoria delle vittime: “Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza”, ha affermato Mattarella. Mentre il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha scritto su X (ex Twitter): “Apprendo con dolore e tristezza della tragica scomparsa dei cinque operai travolti da un treno mentre effettuavano alcuni interventi di manutenzione presso la stazione di Brandizzo, nel Torinese. Alle famiglie delle vittime e ai loro cari il mio profondo cordoglio e i più sinceri sentimenti di vicinanza. L’auspicio è di fare quanto prima piena luce sull’accaduto”. Proprio sull’esito delle indagini ha parlato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha annunciato “un’inchiesta interna del Mit. La norma è chiara: non puoi lavorare su un binario se non hai la certificazione che non passa più un treno lungo quella tratta, e un treno è passato. Voglio sapere per quale motivo. Non si può morire così”. (segue) (Rpi)