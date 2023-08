Finlandia: incriminate tre persone con l'accusa di aver provato a istigare conflitto tra gruppi etnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura finlandese ha incriminato tre uomini con l'accusa di terrorismo, affermando che erano sospettati di prepararsi a istigare un conflitto armato tra gruppi etnici. "Gli imputati sono sospettati di aver preparato, a causa di convinzioni razziste, un conflitto armato tra gruppi etnici in cui sarebbero state uccise persone e indebolite le strutture sociali attraverso attacchi in cui sarebbero state utilizzate armi fatte in casa", ha detto la procura finlandese. Nel corso di un'indagine sarebbe stato accertato che i sospettati si erano costruiti e si erano addestrati all'uso delle armi, sebbene non fossero arrivati fino alla preparazione di un atto concreto. I tre sono sospettati di aver formato un gruppo estremista di destra e le loro armi erano per lo più stampate in 3D, come spiegato in precedenza dalla polizia. (Sts)