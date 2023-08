Nagorno-Karabakh: Usa preoccupati per le condizioni umanitarie nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono seriamente preoccupati per il peggioramento delle condizioni umanitarie nella regione del Nagorno-Karabakh, aggravate ulteriormente dal blocco al passaggio di cibo, medicinali e altri beni di prima necessità. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha ricordato che le autorità di Washington hanno lavorato con tutte le parti coinvolte nel conflitto per garantire assistenza umanitaria alla popolazione locale. “Ribadiamo ancora una volta la necessità di riaprire immediatamente il corridoio di Lachin al traffico commerciale e civile, e chiediamo alle autorità di Baku e Stepanakert di riunirsi rapidamente e concordare le modalità per il trasporto di beni di prima necessità alla popolazione locale”, ha detto il portavoce del dipartimento, Matthew Miller. (Was)