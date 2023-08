Latina: stalking ad oltranza, braccialetto elettronico e due arresti non fermano 27enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non basta il braccialetto elettronico anti-stalker a mantener lontano un 27enne di Gaeta dalla sua vittima, e non bastano neanche gli arresti domiciliari da cui evade per ben due volte. La vicenda che vede la giovane donna del pontino vittime degli atti persecutori dell’uomo hanno avuto il primo epilogo giudiziario il 18 agosto quando, su disposizione del tribunale di Cassino, gli agenti della polizia di Gaeta hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione al 27enne di un braccialetto elettronico anti-stalking. Nella serata di ieri 30 Agosto l’uomo ha violato il divieto di avvicinamento alla vittima in quanto sorpreso dai poliziotti nei pressi dell’abitazione dove la donna risiede. L’uomo è stato quindi arrestato ed è stato posto agli arresti domiciliari. Poche ore dopo, un’altra evasione ed è stato nuovamente arrestato. E posto a disposizione della polizia giudiziaria.(Rer)