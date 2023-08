Niger: Borrell, condanna da ministri Esteri Ue a colpo di Stato, lavoriamo a sanzioni mirate contro golpisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle riunione dei ministri degli Esteri europei di Toledo, i rappresentanti degli Stati membri europei hanno espresso nuovamente la forte condanna al colpo di Stato avvenuto in Niger, hanno chiesto il rilascio del deposto presidente Bazoum e della sua famiglia e il ritorno all'ordine costituzionale. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, al termine della riunione di Toledo. "Abbiamo espresso la nostra piena solidarietà alla Francia per la situazione che sta vivendo il loro ambasciatore e espresso il sostegno agli sforzi della Cedeao per l'istituzione di un quadro di sanzioni individuali contro i golpisti e siamo pronti a ascoltare ogni altro suggerimento che può arrivare dalla Cedeao. Siamo pronti a considerare ogni proposta che venga dalla loro parte", ha concluso. (Spm)