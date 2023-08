Abruzzo: domani si chiude Prefestival dannunziano a Francavilla con concerto Gabbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il concerto di Francesco Gabbani domani, a Francavilla al Mare (Ch), a chiudere i cinque appuntamenti con il Prefestival dannunziano che ha toccato i centri della provincia di Chieti, per condurre dritto all'apertura del Festival dannunziano organizzato dalla presidenza del Consiglio della regione Abruzzo, prevista per sabato 2 settembre. "Per la quinta edizione del Festival abbiamo voluto una novità – ha spiegato il presidente Sospiri -, ovvero l'anteprima del festival dal 28 agosto al primo settembre tra Miglianico, Costa dei Trabocchi, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni. Domani chiudiamo lo spin off a Francavilla al Mare che ospiterà prima la conferenza su Michetti e d'Annunzio con Giordano Bruno Guerri e il professor Andrea Lombardinilo e poi il concerto di Gabbani. Un esperimento di successo per dimostrare il legame di d'Annunzio non solo con la sua Pescara, ma con tutto il territorio". "Credo che lo spin off delle cinque date della dannunzio-week abbiano ulteriormente ampliato e arricchito il programma – ha sottolineato l'assessore Daniele D'Amario – con 18 convegni e cinque concerti di assoluto rilievo a dimostrazione che d'Annunzio appartiene a tutto l'Abruzzo". Domani l'evento “il Festival dannunziano sulla Costa dei Trabocchi” partirà dal palco di piazza Sant'Alfonso con il convegno su d'Annunzio con lo storico Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale, e il professor Andrea Lombardinilo. Alle 21:30 concerto di Francesco Gabbani. (Gru)