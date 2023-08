Tav: è la cordata Itinera, Ghella e S.Batignolles la vincitrice dell'appalto da 1 miliardo per tunnel base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' la cordata Itinera, Ghella e Spie Batignolles la vincitrice dell'appalto da 1 miliardo di euro per la costruzione del tunnel di base del Moncenisio in Italia per la linea Tav. Lo ha annunciato oggi Telt attraverso il suo direttore generale Maurizio Bufalini. "Oggi raggiungiamo un traguardo storico per gli attraversamenti alpini: con questo appalto avviamo anche in Italia i lavori di scavo del tunnel di base del Moncenisio - ha affermato Bufalini -. Un risultato che non era scontato fino a qualche anno fa, che è stato raggiunto grazie all’impegno dei tecnici, al sostegno delle istituzioni e delle parti sociali italiane e francesi, e al grande supporto dell’Europa. Come per i cantieri in Francia, questo affidamento si tradurrà rapidamente in lavoro, generando già durante la fase di costruzione importanti opportunità per il territorio. Ringraziamo non solo il raggruppamento che si aggiudica il contratto, ma tutte le imprese per la qualità delle proposte presentate che hanno valorizzato al massimo le nostre richieste, in particolare in termini di innovazione e sostenibilità", ha concluso. (Rpi)