Roma: rischia di finire in strada, la città si mobilita e gli trova un camper

- Rischiava di finire per strada ma la rete della solidarietà si è mobilitata sui social network e gli ha trovato un camper. E' la storia di Claudio, 68 anni originario del frusinate ma da decenni a Roma. La soluzione del camper ovviamente non può essere definitiva ma, al momento, offre a Claudio un tetto sopra la testa. Un'associazione territoriale, di cui fa parte Marco Donati, appurata la situazione di indigenza in cui versa il 68enne, ha deciso di lanciare un appello sui social alla ricerca di una soluzione solidale. L'autocaravan arriva da Carlo, un arzillo 80enne della Toscana che, dopo aver letto in un post la storia di Claudio, ha informato l'associazione che ha preso a cuore la vicenda. La storia di Claudio è complicata. Dal frusinate, dopo la morte dei genitori, arriva a Roma ospite di una cugina. (segue) (Rer)