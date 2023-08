Roma: rischia di finire in strada, la città si mobilita e gli trova un camper (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ descritto come una persona semplice, attenta all’igiene e dal carattere mite; nessuna dipendenza ma sembra avere un leggero deficit cognitivo. La cugina, lo affida ad un amico che abita in zona Tiburtina il quale si affeziona a Claudio e lo tiene con sé. Alla sua morte, però Claudio resta nuovamente solo e la badante dell’uomo deceduto, secondo quanto ricostruito da Donati, si è occupato di lui trovandogli una casa in affitto a Tivoli. I 500 euro di pensione di invalidità che l’uomo percepiva, non erano sufficienti per sostenere le spese. Dopo alcuni mesi, quindi, l’uomo e il suo cane, sono entrati a far parte della famiglia della ex badante che abita a Corcolle. Nel frattempo passa un decennio, e l’arrivo di una coppia di gemelli alla badante restringe improvvisamente gli spazi della già piccola casa. Nasce il problema di trovare una sistemazione alternativa per Claudio. Impossibile pensare alla struttura assistenziale dato che l’uomo non si separerebbe mai separato dal suo cane. Al marito della badante, anche lui affezionato al 68enne, è venuta l’idea di sfruttare uno spazio privato ma di pubblico servizio, vicino la sua abitazione, dove poter sistemare un camper. Sarebbe quindi bastato, un mezzo di quel genere, ovviamente anche vecchio, che sarebbe servito come propaggine della casa in cui far vivere Claudio in attesa di una soluzione migliore. (segue) (Rer)