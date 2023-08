Roma: rischia di finire in strada, la città si mobilita e gli trova un camper (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di aiuto è stata affidata alla rete. Con un post su Facebook, anche l’associazione di Donati, ha cercato tra i gruppi di camperisti, chi avesse un camper da vendere ad un prezzo modico. Dopo alcune settimane è arrivato il messaggio dalla Toscana. Carlo ha detto di avere in giardino il camper che non usava più e che lo avrebbe donato volentieri chiedendo soltanto il passaggio di proprietà. “Ci stiamo organizzando – ha detto Donati – per andarlo a prendere con un carro attrezzi e portarlo a Roma. Ovviamente verrà assicurato e diventerà, almeno per il momento, la nuova casa di Claudio”. Una casa momentanea si spera. “Marziani in Movimento assisterà Claudio nel formalizzare la richiesta di una casa popolare perché diventi una sistemazione definitiva”. (Rer)