Congo-Kinshasa: manifestazione repressa, arrestato il leader della setta organizzatrice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito ai giornalisti dal sindaco ad interim di Goma, il colonnello Faustin Napenda Kapend, i membri della setta hanno linciato un agente di polizia e dato alle fiamme il tempio presso il quale si erano radunati per avviare la marcia di protesta. Nella dura repressione avviata dai militari prima della manifestazione, non autorizzata, sono state uccise almeno 48 persone e 75 altre sono rimaste ferite. Sui social sono circolati video che mostrano i militari impilare cadaveri impilati gli uni sugli altri e caricarli maldestramente su camion. Nelle province orientali del Nord Kivu e dell'Ituri, le più soggette a violenze per i frequenti attacchi di gruppi armati, è in vigore da maggio del 2021 lo stato di assedio, misura rafforzata del nostro stato di emergenza che permette il trasferimento dei poteri dell'autorità civile a quella militare e l'estensione dei poteri di polizia. (Res)