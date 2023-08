Veneto: Zaia, dati suggeriscono che porteremo a termine un'ottima stagione balneare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati diffusi oggi da HBenchmark dell'Associazione jesolana albergatori i dati relativi allo stato di occupazione delle strutture ricettive alberghiere. "Dai dati diffusi oggi – ha commentato Luca Zaia, presidente della regione Veneto - emerge una realtà alla quale qualcuno in primavera e a inizio estate sembrava non credere. A fine agosto ci avviamo a portare a termine una stagione balneare ottima, anche in riferimento a quella del 2019, sinora considerata da incorniciare. Un risultato che inorgoglisce, fa dimenticare le grandi paure del post Covid, rende merito a operatori che hanno fatto della professionalità, della cura dei particolari, della diversificazione dell'offerta, dell'accoglienza con la A maiuscola, il loro tratto distintivo". "Gli aumenti dei prezzi generalizzati in ogni settore, e dovuti principalmente alla congiuntura internazionale – ha proseguito – sono evidentemente stati compensati da un lato dalla voglia di vacanze di qualità degli utenti, ma dall'altro anche dalla capacità degli operatori di non far pesare troppo la situazione sugli ospiti e di innalzare la qualità dell'offerta delle strutture, dell'enogastronomia, dei servizi ai vacanzieri. Una nota di merito di grande valore". (segue) (Rev)