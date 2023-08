Veneto: Zaia, dati suggeriscono che porteremo a termine un'ottima stagione balneare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zaia ha poi aggiunto: "Veniamo a sapere che gli hotel di Jesolo hanno confermato i dati già straordinari del 2022, ma anche aumentato del 5 per cento rispetto a quelli del 2019, altro anno da incorniciare. Significa aver lavorato molto bene, resistendo alle difficoltà della congiuntura generale e valorizzando la propria offerta. Benissimo il nostro tradizionale mercato estero, con il 64 per cento di clienti stranieri, dei quali il 45 per cento di lingua tedesca. Percentuali che la dicono lunga sul successo che la nostra offerta continua ad avere su mercati storici come Germania, Austria e Svizzera, mentre cresce l'adesione da altri mercati come quelli dell'est. In questo vedo anche una importante capacità di fidelizzazione da parte delle strutture ricettive rispetto a mercati che compongono una fetta vitale del Pil prodotto". Il presidente veneto ha poi concluso: "Di ottimo auspicio anche le previsioni per settembre: i riscontri sull'occupazione fino al 16 del mese parlano di un 64 per cento, una percentuale che parla chiaro anche sulla capacità di valorizzare anche i periodi considerati secondari della stagione. Insomma, ottime notizie dalla prima economia del Veneto, che ha resistito con eroismo alla crisi del Covid e ora sembra avviarsi a un nuovo orizzonte di crescita". (Rev)