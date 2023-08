Tav: Zangrillo, rilancio dei trasporti transfrontalieri è indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione "è un traguardo importantissimo nella travagliata storia di un'opera fondamentale per il Nord-Ovest e per l'Italia intera". Lo afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo. "La frana che ha coinvolto sul lato francese il tunnel del Frejus, con l'autostrada chiusa almeno per un'altra settimana mentre la linea ferroviaria non riaprirà prima di ottobre, e i lavori per la messa in sicurezza del Traforo del Monte Bianco, che grazie all'intervento del governo italiano dovrebbero slittare per evitarne la chiusura, confermano la necessità di rilanciare il sistema dei trasporti transfrontalieri. Investimenti come quelli per la Torino-Lione - aggiunge Zangrillo - sono quindi indispensabili per consentire all'Italia di non restare isolata e per assicurarne lo sviluppo economico. Auguri di buon lavoro a Telt, e a tutte le aziende impegnate nei lavori, che dovranno essere ultimati nel 2032". (Rin)