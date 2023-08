Sardegna: Corrias (Pd), Regione accolga richieste dei medici di base (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo perciò come gruppo Pd in Consiglio regionale depositato un’interrogazione con la quale chiediamo al presidente e all’assessore della sanità di prestare ascolto alle richieste che provengono dalle organizzazioni dei medici di base – ha aggiunto l'esponente dem - Si tratta solo di rivedere alcune procedure in modo tale da alleggerire il lavoro del medico, peraltro venendo incontro alle esigenze degli stessi assistiti, di ricorrere alla dematerializzazione per le prescrizioni di visite e farmaci, di ottimizzare alcuni procedimenti pensati in un periodo in cui i numeri di medici e di pazienti erano altri. Ora la situazione è allo stremo, se esistono soluzioni per ottimizzare tempi e risorse, queste devono essere immediatamente praticate. Siamo convinti che i medici stiano avanzando richieste di buon senso che meritano di essere accolte Perché non prestare loro attenzione se stanno chiedendo, in sintesi, che l’assistenza ai pazienti torni a essere il fulcro della loro prestazione professionale?”. (Rsc)