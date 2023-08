Ucraina: ministro Esteri Ungheria pone condizioni specifiche per discutere finanziamenti Ue di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria si rifiuta di discutere "i finanziamenti dell'Ue per le armi all'Ucraina finché non saranno soddisfatte condizioni specifiche", ovvero rimuovere la banca Otp dalle società considerate "sponsor di guerra" e ripristinare i diritti degli ungheresi in Transcarpazia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, parlando oggi a Toledo a margine della riunione con gli omologhi Ue. Il ministro ha criticato la proposta di finanziamento all'Ucraina, mettendone in dubbio i costi in termini umani e sottolineando la posizione contraddittoria dell'Ucraina nei confronti della banca Otp, come ha riferito su X (ex Twitter) il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs. Szijjarto ha anche espresso preoccupazione per l'"ucrainizzazione" degli studenti ungheresi e ha criticato le nuove normative ucraine. (Vap)