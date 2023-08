Gabon: leader di opposizione Ossa si propone ai militari come presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza di opposizione del Gabon guidata dal candidato alla presidenza Albert Ondo Ossa ha chiesto alla giunta militare che ha preso il potere di completare lo spoglio dei voti delle elezioni generali e di proclamare il loro candidato come legittimo presidente. I militari sono stati "i primi testimoni" della "chiara vittoria" di Ossa al voto di domenica, ha detto il portavoce di "Alternanza 2023", Mike Joktane, ricordando che molti di loro sono stati schierati per ragioni di sicurezza nei seggi. Joktane ha promesso che i militari saranno coinvolti nel dibattito, "al fine di risolvere la situazione in un quadro patriottico e responsabile". Candidato unico delle opposizioni, Albert Ondo Ossa, aveva nei giorni scorsi denunciato "frodi" durante il voto e rivendicato la vittoria alle elezioni di domenica, invitando il capo dello Stato uscente Ali Bongo ad "organizzare il trasferimento dei poteri". Secondo le opposizioni, Ossa avrebbe ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze, mentre la commissione elettorale gli ha attribuito un ridotto 30 per cento. Secondo le cifre ufficiali, Ali Bongo ha vinto con oltre il 64,2 per cento dei voti.(Res)