Ue: Borrell, serve orizzonte politico per allargamento

- Un orizzonte politico sul tema dell'allargamento a nuovi Stati membri potrebbe aiutare l'Ue e dare impulso a tale processo. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza al termine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo. "Il tema dell'allargamento ha aleggiato nella nostra discussione. L'Ucraina deve diventare membro dell'Unione Europea, così come i Balcani occidentali, in tempi brevi. Credo che la guerra in Ucraina abbia avuto un effetto collaterale, cioè quello di accelerare il processo di allargamento, che è certamente un processo basato sul merito. Ogni Stato diventerà membro quando avrà soddisfatto tutte le condizioni, ma allo stesso tempo è bene fissare un obiettivo politico, un orizzonte, per dare un impulso politico al processo", ha dichiarato il capo della diplomazia europeo. "Servirà anche a noi, perché dobbiamo essere preparati a un allargamento che potrebbe coinvolgere altri 10 membri dell'Unione europea", ha aggiunto. "Vale quindi la pena di prepararsi, in particolare per l'Ucraina, che avrà bisogno di molto sostegno, ma anche per l'Unione europea. Proporre un orizzonte, una sorta di obiettivo temporale, potrebbe mobilitare le nostre energie e quelle degli Stati candidati", ha concluso. (Beb)