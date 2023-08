Argentina: risultato definitivo primarie, si accorcia leggermente distanza tra i candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il distacco maturato tra i candidati alla presidenza dell'Argentina alle primarie di metà agosto potrebbe essere appena più sottile di quanto rivelato in un primo momento. Il risultato definitivo elaborato dalle autorità elettorali, e anticipato da diversi media, conferma che la forza più votata è stata La libertà avanza, del candidato ultraliberale Javier Milei, ma con una percentuale di successo del 29,86 per cento, appena sotto il 30,04 per cento emerso nel conteggio preliminare. Al secondo posto rimane Insieme per il cambio (JxC), la coalizione delle forze conservatrici oggi all'opposizione, che punta tutto sulla vittoria dell'ex ministra della Sicurezza, Patricia Bullrich. Anche qui si registra però un leggero calo, dal 28,27 al 28 per cento. Pressoché stabile la terza forza, la governativa Unione per la patria (Up), il cui candidato - l'attuale ministro dell'Economia, Sergio Massa - dovrà lavorare sul bacino del 27,28 per cento (contro il 27,27 per cento preliminare).