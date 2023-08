Argentina: risultato definitivo primarie, si accorcia leggermente distanza tra i candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di governo, unica a guadagnare terreno in termini percentuali, taglia di circa 22 mila voti la differenza con la forza di Milei, e di circa 60 mila voti quella con gli eredi dell'ex presidente, Mauricio Macri. Di fatto, lo scarto tra la forza più votata e la terza, con aspirazioni concrete a conquistare la Casa Rosada, passa dal 2,77 al 2,58 per cento. Numeri che non alterano in modo sostanziale la geografia del voto emerso alle primarie, confermando l'economista Milei - sorpresa della tornata elettorale -, l'uomo da battere al primo turno delle elezioni presidenziali del 22 ottobre. Milei, noto per le sue insistenti denunce contro la "casta" della politica, si conferma come il primo vero elemento di rottura nella quarantennale contesa tra la destra e la sinistra argentine. "L'unico cambio vero è il nostro. Una Argentina diversa è impossibile con quelli di sempre", ha aggiunto Milei dinanzia a una folla entusiasta di sostenitori. (segue) (Abu)