Tav: Cgil Piemonte, dopo anni di ritardo finalmente assegnati i lavori, ora si pensi a sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto dell'aggiudicazione dell'appalto principale dei lavori per la realizzazione del tunnel di base (lotto italiano) Torino-Lione, da parte delle imprese italiane e francesi Itinera, Ghella e Spie Battignolles. Quello dell'aggiudicazione dell'appalto è un momento importante, anche perché, fin qui per responsabilità varie, di tempo se ne è perso fin troppo, adesso è arrivato il momento di viaggiare spediti, ed il nostro motto è 'Fare ma fare bene', ovvero realizzare l'opera velocemente, ma in regolarità, legalità e nella massima sicurezza per i lavoratori. Lo ha affermato Fillea Cgil Piemonte in una nota stampa. "Immediatamente proporremo alle altre Organizzazioni Sindacali di chiedere un incontro all'azienda aggiudicatrice dei lavori, in modo da poter iniziare al più presto un confronto che ci porti a realizzare nel minor tempo possibile una buona contrattazione d'anticipo (prima dell'inizio dei lavori cosi come previsto dal nostro Ccnl) - hanno continuato da Cgil Piemonte -. (segue) (Rpi)