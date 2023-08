Tav: Cgil Piemonte, dopo anni di ritardo finalmente assegnati i lavori, ora si pensi a sicurezza lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Fillea CGIL le priorità saranno in primis, garantire l'occupazione di tutti quei lavoratori (circa 50) che già oggi stanno lavorando, nella realizzazione delle nicchie, pavimentazione e messa in sicurezza della galleria di servizio. E poi, visto che a regime, lato Italia, si dovrebbero creare circa mille posti di lavoro diretti ed altrettanti indiretti, riteniamo indispensabile, che tra le priorità, ci sia quella di creare posti di lavoro, il più possibile, in quei territori dove impatta maggiormente l'opera, favorendo così anche l'occupazione locale. La nostra idea è anche quella di sfidare in maniera sana (facendo proposte) l'azienda che si è aggiudicata i lavori, ma anche le istituzioni locali, perché bisogna dar vita ad un cantiere modello in Italia: un cantiere dove trasparenza e regolarità dovranno essere la regola e non l'eccezione come spesso avviene in troppe grandi opere, anche in Piemonte", hanno concluso da Cgil Piemonte. (Rpi)