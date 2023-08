Caivano: Carfagna, ci sono progetti in stallo, Meloni chieda conto ai suoi ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene ha fatto la presidente Meloni, nel suo intervento a Caivano, a riferirsi alla necessità di continuità nell'azione di governo per il recupero e la difesa dei territori dove lo Stato risulta fragile o addirittura assente. Ma 'continuità' significa anche dare un seguito ai consistenti finanziamenti e progetti attivati dal precedente governo". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, annunciando un'interrogazione per verificare lo stato d'attuazione dei provvedimenti da lei avviati come ministro per il Sud e la Coesione territoriale: il Cis Terra dei Fuochi, che ha finanziato un impianto di video-sorveglianza nel Comune di Caivano per un importo totale di oltre un milione di euro; lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per interventi di coesione sociale (l'Urban Regeneration Factory e il recupero e rilancio del Teatro Caivano Arte); l'assunzione di 8 assistenti sociali resa possibile dal Lep assistenti sociali indicato e finanziato dal precedente governo; i circa 5 milioni di euro stanziati fino al 2027 per nuovi asili nido e gli oltre centomila euro destinati al finanziamento del servizio di trasporto scolastico per alunni con disabilità. "Invito la presidente Meloni - prosegue Carfagna - a chiedere conto ai ministri competenti della 'messa a terra' di questi interventi, che a quasi un anno dall'insediamento del nuovo governo risultano in stallo. Solo portandoli a termine si dimostra che lo Stato c'è a prescindere da chi governa. Nel gennaio 2022, proprio nella chiesa di don Maurizio Patriciello, ho sottoscritto con 52 sindaci del territorio il Cis Terra dei Fuochi, un progetto da 200 milioni di euro per cambiare il destino dell'area martoriata che include anche Caivano e dei due milioni di cittadini che la abitano. Lo Stato, non il governo Draghi, ha preso un impegno forte. Il governo Meloni - conclude Carfagna - lo mantenga portando avanti le azioni già deliberate e finanziate". (Rin)