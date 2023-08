Abruzzo: Regione aderisce a Polo strategico nazionale per rivoluzione digitale servizi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare la gamma e la fruizione dei servizi telematici on line per i cittadini utenti, migliorare la sicurezza dei dati sanitari critici e strategici, ottimizzare e uniformare i flussi informativi sul territorio per poter anche meglio programmare le scelte amministrative. La giunta regionale ,nel corso della ultima riunione, su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato l'adesione della Regione Abruzzo al Polo strategico nazionale (Psn), un provvedimento che segna un ulteriore punto di svolta nell'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche a servizio del sistema sanitario. Secondo Verì si tratta di un percorso iniziato già da qualche anno e che " i recenti attacchi hacker hanno imposto di accelerare i processi e ora, con questa delibera, compiamo un altro passo importante nella direzione intrapresa della piena transizione digitale: sul Psn sarà possibile migrare tutti i dati sanitari su un sistema cloud avanzato, che garantisce maggiore sicurezza, stabilità e interoperabilità dei sistemi della pubblica amministrazione". Il progetto sarà finanziato con la rimodulazione delle risorse oggi gestite per questi scopi dalle Asl in forma disaggregata e consentirà di potenziare i servizi sanitari in ambito vaccinale, oncologico, della salute mentale, sportivo, farmaceutico e veterinario. Un'attenzione particolare sarà dedicata all'evoluzione dei servizi on line al cittadino. (segue) (Gru)