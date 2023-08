Abruzzo: Regione aderisce a Polo strategico nazionale per rivoluzione digitale servizi sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Polo strategico – continua l'assessore – affiancherà i nostri uffici nella fase della transizione al cloud, fornendo tutto il supporto necessario alla transizione verso il nuovo sistema, che permetterà all'amministrazione regionale di disporre di un flusso di informazioni utili anche per rafforzare i servizi sanitari sul territorio, garantire equità di accesso alle cure, promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo delle competenze del personale sanitario". Il Polo strategico nazionale è una società di nuova costituzione partecipata da Tim, Sogei, Leonardo, Cassa depositi e prestiti, che ha sottoscritto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, la Convenzione per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura per l'erogazione di servizi cloud per la pubblica amministrazione. (Gru)