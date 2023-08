Venezuela-Regno Unito: ministero Esteri riceve Gil nuovo incaricato d'affari Dick

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, ha si è incontrato con il nuovo incaricato d'affari del Regno Unito, Colin Dick. L'obiettivo, ha scritto lo stesso Gil in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (la rete sociale già conosciuta come Twitter), era quello di stabilire "meccanismi effettivi di comunicazione, relazioni di parità e di rispetto della sovranità". Le relazioni diplomatiche di Londra con Caracas continuano ad essere a livello d incaricati d'affari dopo che il Regno Unito, a inizio 2019, aveva riconosciuto il leader oppositore, Juan Guaidò, come presidente "ad interim" del Venezuela, in sostituzione di Nicolas Maduro. (segue) (Vec)