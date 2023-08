Venezuela-Regno Unito: ministero Esteri riceve Gil nuovo incaricato d'affari Dick (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A maggio, Caracas rilanciava una lettera che il governo britannico avrebbe inviato alla Corte d'appello di Londra, a gennaio, in cui segnalava che la posizione ufficiale non era più quella adottata nel 2020, immaginando che ora Londra sarebbe pronta a riconoscere Maduro. Anche perché nel frattempo Guaidò non è più presidente "ad interim", neanche per le opposizioni. Riprendendo il controllo sull'oro, il leader chavista non otterrebbe solo una vittoria politica ma disporrebbe anche un'importante risorsa finanziaria da spendere in favore della complicata situazione economica nazionale. Una boccata d'ossigeno per un Paese i cui asset esteri e parte delle attività produttive e commerciali sono congelate dalle sanzioni internazionali comminate soprattutto dagli Stati Uniti. (segue) (Vec)