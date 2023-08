Venezuela-Regno Unito: ministero Esteri riceve Gil nuovo incaricato d'affari Dick (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo giunge al termine di una complicata vicenda giuridica apertasi all'indomani della proclamazione del leader oppositore Juan Guaidò come presidente "ad interim" del Venezuela, e del suo successivo riconoscimento da parte del governo di Londra. I fondi erano stati sottratti alla disponibilità di Maduro, dal 2019 non più riconosciuto come presidente del Venezuela dal governo britannico. La gestione della riserve auree a Guaidò veniva bloccata da un ricorso della Bcv, secondo cui la continuità delle relazioni diplomatiche tra Londra e Caracas era prova del riconoscimento del governo Maduro. (segue) (Vec)