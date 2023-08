Venezuela-Regno Unito: ministero Esteri riceve Gil nuovo incaricato d'affari Dick (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, il tribunale supremo del Venezuela, nominato da Maduro, provvedeva ad azzerare il consiglio di amministrazione della Bcv insediato dal leader oppositore. Alla fine del 2021, la Corte suprema britannica decretava come non più "equivoca" da parte di Londra, la qualifica "del signor Guaidò come presidente del Venezuela", assegnando al Tribunale commerciale l'onere di decidere se lo scioglimento del board della Banca nominato da Guaidò è valido o meno e, di conseguenza, chi ha diritto di chiedere alla Banca d'Inghilterra la disponibilità dell'oro. (Vec)