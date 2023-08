Algeria: entra ufficialmente in vigore la nuova legge sull’informazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ entrata in vigore oggi, in Algeria, la nuova legge sull’informazione, dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che ha l'obiettivo di riorganizzare il settore dei media nel Paese. Il testo è stato approvato dall'Assemblea nazionale (la camera bassa del parlamento) e dai membri del Consiglio della nazione (la camera alta), entrando in vigore dopo la firma del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Inoltre, le bozze di testo delle leggi sull’audiovisivo, sulla carta stampata e sui media elettronici sono state presentate contemporaneamente al parlamento e saranno esaminate a partire da settembre. (segue) (Ala)