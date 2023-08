Algeria: entra ufficialmente in vigore la nuova legge sull’informazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sull'informazione stabilisce le aree di competenza dell'Autorità nazionale indipendente di regolamentazione dell’audiovisivo, tra cui la "regolamentazione e il monitoraggio dei servizi di comunicazione audiovisiva su Internet" e la "garanzia di una pratica professionale dei media che bilanci la libertà di stampa e la responsabilità professionale". Saranno anche semplificate le procedure per la creazione di giornali cartacei e siti web. Inoltre, la legge introduce la creazione di un'Autorità di regolamentazione per la stampa e i media elettronici, nonché di un Consiglio superiore per l'etica del giornalismo composto da 12 membri, la metà dei quali sarà nominata dal presidente della Repubblica, mentre l'altra metà sarà eletta tra i giornalisti e gli editori. Il Consiglio avrà il compito di formulare un codice etico per la professione e di monitorare eventuali violazioni. (segue) (Ala)