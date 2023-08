Algeria: entra ufficialmente in vigore la nuova legge sull’informazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i punti di forza del nuovo testo vi è la criminalizzazione di "qualsiasi forma di violenza o insulto nei confronti dell'esercizio delle funzioni di giornalista". Secondo la legge, i datori di lavoro sono tenuti a stipulare un'assicurazione per ogni giornalista, in particolare per gli inviati in aree pericolose, e devono fare continuamente degli aggiornamenti sulle competenze dei dipendenti. Gli enti pubblici devono invece garantire ai giornalisti il diritto di accesso alle informazioni. Inoltre, la legge riconosce il diritto dei giornalisti alla proprietà intellettuale e artistica del loro lavoro. (segue) (Ala)