Algeria: entra ufficialmente in vigore la nuova legge sull’informazione (4)

- La bozza della nuova legge era stata inizialmente approvata da entrambe le camere del parlamento. Successivamente, il Consiglio della nazione aveva eliminato una parte dell'articolo 22 del progetto di legge - aggiunto dall'Assemblea nazionale - a proposito dei tempi di risposta alle richieste di accreditamento dei corrispondenti dei media stranieri operanti in Algeria. Di conseguenza, dallo scorso aprile, la legge era rimasta in sospeso a causa del disaccordo tra le due camere. E’ stato quindi necessario creare una commissione parlamentare congiunta per risolvere la controversia, che ha portato alla nuova formulazione dell'articolo 22, in base al quale le autorità algerine sono esentate dall'obbligo di rispondere alle richieste di accreditamento dei media stranieri e dei loro corrispondenti. (Ala)