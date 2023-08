Usa: spesa dei consumatori in aumento dello 0,8 per cento nel mese di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa dei consumatori statunitensi ha registrato un incremento dello 0,8 per cento nel mese di luglio, superiore rispetto agli 0,6 punti percentuali di giugno. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, i cittadini Usa hanno speso di più per l’acquisto di cibo e autovetture, oltre che in servizi finanziari e assicurative e in uscite al ristorante. L’indice della Federal Reserve per i prezzi al consumo ha registrato un incremento dello 0,2 per cento nel mese di luglio: un dato identico anche a quello “core”, che non prende in considerazione la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici nel Paese. (Was)