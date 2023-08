Ucraina: Kuleba, criticare controffensiva è come sputare in faccia ai nostri soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Criticare la lentezza della controffensiva ucraina equivale "a sputare in faccia ai soldati ucraino" che sacrificano la loro vita ogni giorno, avanzando e liberando un chilometro di territorio dopo l'altro. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba in un punto stampa assieme al suo omologo spagnolo, José Manuel Albares Bueno, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo. "Consiglio a tutti i critici di stare zitti, di venire in Ucraina e di provare a liberare un centimetro quadrato da soli", ha poi ribadito. (Beb)