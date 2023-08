Brasile: Lula sarà sottoposto a intervento chirurgico all'anca il 29 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, sarà sottoposto a un intervento chirurgico all'anca per l'impianto di una protesi per sostituire la testa del femore danneggiata dall'artrosi il prossimo 29 settembre. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza, affermando che si tratta di "un intervento a basso rischio". Il presidente era stato sottoposto l'ultima volta a infiltrazioni nell'articolazione dell'anca a fine luglio. Il capo dello stato ha denunciato di essere affetto da artrosi con usura della cartilagine da anni. Negli ultimi mesi più volte ha lamentato di soffrire di dolori a causa della patologia. I medici hanno indicato che l'unico trattamento efficace è la sostituzione della testa del femore con una protesi, in modo da eliminare l'attrito osseo e, di conseguenza, l'infiammazione cronica. (segue) (Brb)