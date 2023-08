Brasile: Lula sarà sottoposto a intervento chirurgico all'anca il 29 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento sarà effettuato presso l'ospedale Sirio-Libanese di Brasilia "per questioni logistiche", ma sarà eseguito da una equipe medica della filiale di San Paolo dell'ospedale che segue l'evoluzione clinica del presidente da alcuni anni. Dopo l'intervento Lula resterà a riposo presso la residenza ufficiale di Palazzo Alvorada. La data del 29 settembre - riferisce la presidenza - è stata scelta nel tentativo di non ostacolare l'agenda internazionale del presidente. Per questo sarà effettuato immediatamente dopo il rientro da New York per l'Assemblea generale delle Nazioni unite (Onu), tra il 16 e il 22 settembre. In precedenza Lula parteciperà alla riunione del G20 a Nuova Delhi tra il 7 e il 10 settembre e alla riunione del G77 a l'Avana, Cuba, tra il 15 e 16 settembre. Il presidente sarà ristabilito per il 30 novembre, data di inizio della Conferenza delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Cop28) a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. (Brb)