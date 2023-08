Roma: Melito (Pd), vandali imbrattano ponte Settimia Spizzichino, più controlli su territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imbrattato e vandalizzato il ponte Settimia Spizzichino, ad Ostiense, Municipio Roma VIII. "Continuano gli atti vandalici, purtroppo sempre più frequenti, che prendono di mira luoghi emblematici della nostra città", rende noto in un comunicato la consigliera capitolina del Pd e e vicepresidente della commissione Urbanistica, Antonella Melito. "Gesti incontrollati, privi di rispetto, - aggiunge - che si aggiungono a forme di degrado ed abbandono di aree che aspettano interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Ultimo in ordine di tempo quello che ha colpito il ponte Settimia Spizzichino ad ostiense, nel Municipio VIII, segnalato dai cittadini: di notte vandali hanno imbrattato la struttura del ponte con scritte e graffiti che niente hanno a che fare con l'arte, ma con ripetuti gesti contrari al decoro, resi possibili anche dalla mancanza di controlli su un'area che resta terra di nessuno e in attesa di riscatto, quella degli ex mercati generali, tra erba incolta e cumuli di sporcizia". (segue) (Com)