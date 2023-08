Roma: Melito (Pd), vandali imbrattano ponte Settimia Spizzichino, più controlli su territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario intervenire, come questa amministrazione ha fatto in questi mesi per riqualificare il Ponte di ferro di via del Porto Fluviale. Il ponte della Memoria inaugurato nel 2012 - continua Melito - non è solo una infrastruttura moderna, ispirata a modelli internazionali, che collega due quartieri storici di Roma, Ostiense e Garbatella, ma nel suo essere intitolato all'unica donna sopravvissuta al rastrellamento del ghetto del 1943, vuole rappresentare un viaggio attraverso la memoria, per non dimenticare, per conoscere, per contrastare ogni forma di discriminazione. È necessario intervenire, con la pulizia del ponte e delle aree limitrofe, ed è fondamentale attivare un programma di azioni che agiscano a monte, per impedire di arrivare a situazioni fuori controllo. Conosciamo l'annosa vicenda che riguarda la riqualificazione degli ex mercati generali bloccata da una intricata vicenda burocratica, che ci auguriamo venga al più presto risolta, liberandoli da forme di degrado e occupazione non tollerabili e per dare seguito alle aspettative del territorio per un recupero complessivo e di rilancio economico e sociale del quartiere Ostiense", conclude. (Com)