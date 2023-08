© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i conti del governo federale hanno registrato un saldo negativo di 74,8 miliardi di real (14,2 miliardi di euro), e le aziende statali hanno chiuso in rosso per 2,43 miliardi di real (458 milioni di euro). Di contro, i governi degli stati e dei municipi hanno registrato il mese scorso un surplus da 21 miliardi di real (4 miliardi di euro). (segue) (Brb)