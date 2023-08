Regno Unito: governo ordina chiusura di diverse scuole per calcestruzzo insicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse scuole in Inghilterra dovranno chiudere una parte dei loro edifici perché fatti con un calcestruzzo poco sicuro e bisognoso di interventi. Lo ha riferito il governo britannico. Tra gli interventi di sicurezza necessari c’è il puntellamento dei soffitti. Il dipartimento per l’Istruzione ha individuato 572 istituti a rischio, per 64 dei quali il pericolo è stato accertato. Ventiquattro di questi richiedono interventi immediati. Il dipartimento, tuttavia, non ha fornito un programma dei lavori e, dunque, una scadenza. Le scuole coinvolte sono state costruite usando calcestruzzo aerato autoclavato rinforzato (Raac), un tipo di calcestruzzo propenso a deteriorarsi e che è stato ampiamente utilizzato come materiale da costruzione tra gli anni Cinquanta e Novanta. (Rel)