Ucraina: Kuleba, vogliamo avviare negoziati adesione Ue entro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e l'Ue stanno portando avanti una “controffensiva diplomatica” che porterà a molte decisioni entro la fine dell'anno. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa assieme all’omologo spagnolo, Jose Manuel Albares Bueno, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo. "Abbiamo avuto una conversazione molto significativa con i ministri europei. La conclusione principale che posso trarre è che ci saranno molte decisioni importanti che l'Ucraina e l'Ue trasformeranno in realtà da qui a dicembre. Credo che si possa parlare di una controffensiva diplomatica che stiamo portando avanti, perché c'è energia, c'è volontà e c'è comprensione di cosa si debba fare e come", ha dichiarato Kuleba. "Vogliamo concludere l'anno con un risultato molto ambizioso, ovvero con la decisione dell'Unione europea di avviare i colloqui di adesione con l'Ucraina. È possibile che ci stiamo muovendo in questa direzione", ha concluso il ministro ucraino, ringraziando la presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue “per l'impegno che si è assunta nel guidare il processo”. (Beb)