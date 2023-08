Mar Nero: ministro Esteri ucraino, corridoio grano via mare senza Russia è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un corridoio per il trasporto dei cereali dal Mar Nero senza l'accordo con la Russia è possibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con l’omologo spagnolo, Jose Manuel Albares Bueno, a margine della riunione informale dei ministri degli Esteri europei a Toledo. "Vogliamo che l'iniziativa sui cereali del Mar Nero sia pienamente ripristinata. Oggi abbiamo concordato le modalità di estensione dei corridoi terrestri e apprezzo la volontà della Commissione europea di farlo", ha dichiarato Kuleba. "Siamo convinti, e l'ho comunicato agli Stati membri, che un corridoio alternativo per il trasporto dei cereali via mare, che non coinvolga la Russia, sia possibile. Dobbiamo farlo funzionare in modo sostenibile e possiamo riuscirci insieme", ha aggiunto il ministro ucraino. "Quando lo faremo, la sicurezza alimentare mondiale non dipenderà più dalla Russia e dai suoi ricatti sul cibo", ha concluso Kuleba.(Beb)