Fvg: assessore Istruzione, al via bando per promozione sicurezza nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere il tema della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro anche tra gli studenti delle scuole è l’obiettivo del bando lanciato dalla regione Friuli Venezia Giulia, che mira a selezionare un soggetto per la realizzazione di attività formative e informative nelle scuole secondarie di secondo grado. “La Regione continua a essere in prima linea per promuovere la sicurezza non solo sui luoghi di lavoro, ma anche in ambito scolastico - ha spiegato l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen -. Con il progetto 'A scuola in sicurezza' si compie un altro passo importante dopo la sottoscrizione del Protocollo quadro sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nel 2019, del Protocollo appalti nel 2021, della Carta di Lorenzo all'inizio di quest'anno e dopo l'approvazione del Programma quadriennale delle iniziative sulla sicurezza per gli anni 2022-2025”. Possono presentare domanda di partecipazione al bando, entro il 6 ottobre, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. L'avviso permetterà di realizzare una serie di azioni da integrare con quelle proposte da Inail Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine. L'attivazione dei percorsi formativi da parte delle scuole potrà essere inserita nella programmazione di educazione civica. (Frt)