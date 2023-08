Caivano: Delmastro (Fd'I), solidarietà a Meloni per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le gravi minacce ricevute a mezzo social dopo la scelta di recarsi a Caivano. Ricordo che un mese fa la stessa Meloni aveva subito minacce simili in diverse parti d'Italia mediante slogan durante i cortei e scritte apparse sui muri, che sempre avevano come filo rosso lo stop al Reddito di cittadinanza". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia. "La presenza del presidente Meloni oggi al Parco Verde di Caivano, una zona così sofferente che è stata da poco teatro di un crimine agghiacciante come lo stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni, è la miglior risposta non solo alle intimidazioni, ma anche alla criminalità e alle bande locali, per ribadire con forza che lo Stato è presente e non indietreggia", conclude.(Com)