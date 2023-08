Cina: terzo forum su Nuova via della seta si terrà il prossimo ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ospiterà il terzo Forum per la cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) il prossimo ottobre, nell'anno in cui l'iniziativa celebra il suo decimo anniversario. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa odierna. Alla seconda edizione del forum, tenuta nel 2019, hanno partecipato circa 5 mila rappresentanti da più di 150 Paesi, oltre che 90 organizzazioni internazionali. Al forum di ottobre è atteso anche il presidente della Russia, Vladimir Putin. (Cip)