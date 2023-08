Veneto: gruppo Pd, da consigliere Formaggio affermazioni oltraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le affermazioni del consigliere regionale di Fratelli D'Italia Joe Formaggio, che ritiene che la maggioranza dei veneti debba avere la pelle bianca, oltraggiano, ancora una volta, il ruolo che ricopre e l'istituzione che dovrebbe rappresentare. Lo hanno dichiarato i consiglieri del Partito democratico del Consiglio regionale del Veneto, commentando la frase pronunciata dal consigliere durante la partecipazione televisiva in un programma di Rete Veneta. "Il Consigliere – hanno proseguito – non è nuovo a uscite violente per far parlare di sé, ma con queste ultime è stato passato di nuovo qualsiasi limite”. “Non basta neppure prendere le distanze, come ha fatto ipocritamente qualche esponente di Fratelli d'Italia quando poi questi esponenti vengono candidati ed eletti nelle proprie fila. Aspettiamo provvedimenti seri dal Consiglio e dal presidente Zaia. Chi non parla ora è complice", hanno concluso. (Rev)