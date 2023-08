Monza: domani Romani inaugura stand del Consiglio regionale nella Fanzone dell'autodromo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 1° settembre alle ore 11:30 il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani inaugurerà lo stand dell’Assemblea regionale nella Fanzone dell’Autodromo Nazionale di Monza in occasione del GP d’Italia. “Il rapporto tra la Brianza e il GP è molto forte e radicato in un secolo di storia – spiega il Presidente Romani -. Il Gran Premio è un patrimonio culturale, sportivo ed economico della Brianza ed è parte della nostra storia. Per questo l’Assemblea regionale, che rappresenta tutti i territori lombardi, ha deciso di essere presente. Perché l’identità delle comunità si costruisce anche attraverso eventi sportivi come il Gran Premio”. Nello stand saranno proiettati alcuni video che raccontano attraverso le parole dei componenti dell’Ufficio di Presidenza i compiti e le attività dell’Assemblea regionale e portano alla scoperta di Palazzo Pirelli attraverso le immagini girate da un drone. (segue) (Com)