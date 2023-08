Brandizzo: Tajani, inaccettabile che queste tragedie accadano ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ inaccettabile che tragedie come quella di Brandizzo accadano ancora. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “La morte dei cinque operai travolti dal treno a Brandizzo ci sconvolge e ci invita a fare di più e meglio in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha affermato il vicepremier. “Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie delle vittime”, ha dichiarato Tajani in un messaggio su X (ex Twitter). (Res)